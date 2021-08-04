Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler bir kişiye ait bahçe, ev ve eklentileri ile meralık alanda yaptıkları aramada 51 kök keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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