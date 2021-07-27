Son dakika haberleri! Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 2 kişiye ait bahçe, ev ve eklentileri arandı.

Aramalarda 43 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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