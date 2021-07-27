Son dakika haberleri! Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberler: Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 2 kişiye ait bahçe, ev ve eklentileri arandı.
Aramalarda 43 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk