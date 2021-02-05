Son dakika haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde yapılan uygulamalarda 141,22 gram uyuşturucu madde ile 91 uyuşturucu hap ve 12 kenevir tohumu ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde yapılan uygulamalarda 141,22 gram uyuşturucu madde ile 91 uyuşturucu hap ve 12 kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yunus timlerince ara sokaklarda uygulama yapıldığı bildirildi.

Son 10 günde yapılan uygulamalarda 102,18 gram esrar, 11,14 gram kokain, 0,11 gram eroin, 25,98 gram bonzai, 1,81 gram metamfetamin, ile 91 uyuşturucu hap ve 12 kenevir tohumu bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik