Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Araklı ilçesi istikametine gitmekte olan 34 BKR 517 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki 61 KP 909 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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