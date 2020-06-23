Son dakika haberleri: Trabzon'da tıbbi maske seferberliği sürüyor
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Son dakika haberleri: Trabzon'da tıbbi maske seferberliği sürüyor

Son dakika haberi: - Trabzon'da tıbbi maske seferberliği sürüyor Kursiyerler, gönüllüler, usta öğreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, 4 ayda 1 milyon kadar tıbbi maske üretti Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik...

23.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:12

- Trabzon'da tıbbi maske seferberliği sürüyor

Kursiyerler, gönüllüler, usta öğreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, 4 ayda 1 milyon kadar tıbbi maske üretti

TRABZON - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 4 ayda yaklaşık 1 milyon adet maske üreterek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırdı.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde makinede üretilen maskeler daha sonra lastik ve burun teli takviyesi için Alacahan ve gönüllerin evlerine gönderilerek burada son şekli veriliyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Oğuzhan Köroğlu, dikilen maskelerin devletin bir çok kurumlarına gönderildiğini belirterek, "Pandemi süreci başladıktan sonra yaklaşık 4 aydır okullar kapalı olduğundan kurumumuza maske üretim makinesi verildi. Yaklaşık 4 aydır gönüllü olarak maske üretimi yapıyoruz. Şu ana kadar ürettiğimiz maske sayısı 1 milyonu buldu. Gönüllülerin yanı sıra evde dikim yapanlar var, kurumumuzdaki usta öğreticiler var. Dikilen maskeler devletin bünyesindeki bir çok kurumlarına gönderiliyor. Burada makinede ürettiğimiz maskeleri gönüller evlerine getirerek diğer aksamları dikerek bize getiriyor. Yani maskelerin yanına lastiğini ve burun telini koyuyoruz onlarda dikip bize gönderiyorlar. Bir kursiyerimiz 1 haftada bin kadar maskeyi rahat bir şekilde dikip getiriyor. Göçmen dernekleri de bize destek veriyor. Usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllüler bize çok yardımcı oldular. İlk günkü gibi üretime devam ediyoruz. Talep geldikçe üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kursiyerlerden Ayşe Hızal, günde 500 kadar maske dikimi yaptığını ifade ederek "Kursiyer olarak bugün üçüncü günümüz. Devletimiz, milletimiz için maske dikiyoruz. Günde 500 kadar dikim yapabiliyoruz. Dikim kolay, zor değil. Dikiş yapmayı seviyorum. Maske dikimi kursu olunca bizde katılıp yardım edelim dedik" diye konuştu.

"Meslek öğreniyoruz"

Kursiyerlerden Gülay Bekiroğlu "Kursiyer olarak maske dikimi yapıyoruz. Henüz 3. günüm. Bu, bizim için aynı zamanda meslek edindirme kursu. Hem dikişimizi ilerletmiş oluyoruz hem de, maske dikmeyi öğreniyoruz. Burayı bitirip sertifika aldıktan sonra işe maske üretimi alanında işe girebileceğimizi düşünüyorum. Çok memnunum, çok güzel. Bu aynı zamanda bir meslek, hanımlara da çok uygun bir alan" derken, kursiyerlerden Pınar Karataş ise "Benim için maske dikimi ileride bir meslek olacak. Hocalarımızın yönlendirmesiyle maske yapmaya çalışıyoruz. Yeni öğrenmeme rağmen güzel gidiyor. Vaktimizi buralarda değerlendirip en azında harçlığımızı çıkartabiliriz. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan bir meslek. Memnunum" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi çalışanlarından Merve Karaağaç'ta yaklaşık 200 kişiyle maske üretimi yaptıklarını ifade ederek " İnşallah bu günleri kolayca atlatacağız. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Orhan Genç, bizi böyle güzel bir projenin içine dahil etti. Gönüllü olarak 13 Mart'tan itibaren maske dikimi yapıyoruz. Maske dikimine ilk etapta 11 kişi gönüllü başlamıştık. Evdeki öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz bize sürekli bize mesaj atarak bizde dikmek istiyoruz dediler. Bizde maskeleri evlere dağıtım yaparak, onlar diktiler biz de teslimatını aldık. Yaklaşık 200 kişiden oluşan ekip ile maske üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Trabzon'da tıbbi maske seferberliği sürüyor

Kaynak: İHA

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