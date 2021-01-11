Son dakika haberleri: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza
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Son dakika haberleri: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza

11.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:28
Son dakika haberleri: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza

Son dakika haberlerine göre Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirlerimizin ihlaline müsamaha göstermeyiz. Kararlıyız, hedef 0 vaka." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira para cezası verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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