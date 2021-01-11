Son dakika haberleri: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza

Son dakika haberlerine göre Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza kesildi.