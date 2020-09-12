Son dakika haberleri! Trabzon'da saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Gümüşhane'de tutuklandı
Son dakika haberleri... Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
12.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:52
Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı örgüt evinde yakalanan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY'nin Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA