Son dakika haberleri! Trabzon'da saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Gümüşhane'de tutuklandı
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Son dakika haberleri! Trabzon'da saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Gümüşhane'de tutuklandı

Son dakika haberleri... Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri! Trabzon'da saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Gümüşhane'de tutuklandı
12.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:52

Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı örgüt evinde yakalanan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY'nin Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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