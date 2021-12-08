Son dakika haberleri: Trabzon'da örtü yangını söndürüldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yomra Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olay yerine giden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, söndürme çalışmalarını takip etti.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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