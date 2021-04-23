Son dakika haberleri! Trabzon'da öğrenciler, Şırnak'ta vatani görevlerini yapan askerlere mektup yazdı
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Son dakika haberleri! Trabzon'da öğrenciler, Şırnak'ta vatani görevlerini yapan askerlere mektup yazdı

Son dakika haberleri! Trabzon'da öğrenciler, Şırnak'ta vatani görevlerini yapan askerlere mektup yazdı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şırnak'ta vatani görevlerini yapan askerlere ulaştırılmak üzere mektup yazdı.

Trabzon'da ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şırnak'ta vatani görevlerini yapan askerlere ulaştırılmak üzere mektup yazdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT Trabzon Başmüdürlüğü iş birliğinde "Askerime Mektup Var" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde kentteki 7 ortaokulun son sınıf öğrencileri, vatan ve millet için fedakarca görev yapan askerlere moral vermek amacıyla duygularını mektuplara aktardı.

Öğrencilerin mektupları, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve PTT Başmüdürü Yavuz Güney tarafından, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına gönderilmek üzere Trabzon Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma'ya teslim edildi.

Sırma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin, ağabeylerine mektup yazmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Onların yürekleri ile verdikleri destek bizim için çok önemli motivasyon kaynağı. Çocuklarımıza bu etkinliğe verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Öğrencilerin, "Türkiye size güveniyor.", "Sizlere hayranım çünkü dünyanın en şerefli işini yapıyorsunuz.", "Kendi canınızı hiçe sayarak vatanımız ve milletimiz için mücadele ediyorsunuz. Sadece bizim değil, tüm mazlumların ümidisiniz. Dünyada mazlumlara kucak açmış bir milletin askeri olmak en büyük onurdur.", "Sizin sayenizde huzurlu uyuyabiliyor, eğitim görebiliyorum. Hepiniz birer kahramansınız." gibi ifadelerin yer aldığı mektuplar, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan askerlere ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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