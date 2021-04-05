Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandıTRABZON'da vefat eden bir kişi için düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

TRABZON'da vefat eden bir kişi için düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanlarla ilgili taramayı sürdürürken, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Mart - 2 Nisan haftasında illere göre paylaştığı 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısında 278,24 olan rakamın 353,49'a yükseldiği Trabzon'da vaka artışları sürüyor. Kentte, Pelitli Mahallesinde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Evde düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanlarla ilgili taramayı sürdürürken, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

'TEMASLILAR İNATLA GİZLENİYOR'

Temaslıların inatla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 'İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslüman'ız ama peygamber efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 civarında vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim diğer insanlarda ihbarda bulunmadılar. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana filyasyon ekipleri gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan Ortahisar ilçesinde 24 mahalledeki 61 evde uygulanan karantina tedbiri kaldırıldı.

Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:02:50. #1.16#
title