Son dakika haberleri! Trabzon'da kendisini kovalayan kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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Son dakika haberleri! Trabzon'da kendisini kovalayan kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Son dakika haberleri! Trabzon'da kendisini kovalayan kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'da, kendisini kovalayan kişi tarafından sığındığı okulda bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Trabzon'da, kendisini kovalayan kişi tarafından sığındığı okulda bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kendisine saldırmak isteyen B.T'den kaçmaya çalışan M.S, okul bahçesine girdi.

Okul binasının girişinde B.T tarafından yakalanan ve çok sayıda bıçak darbesi alan M.S, ağır yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan B.T'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayın yaşandığı mahallede gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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