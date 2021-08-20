Son dakika haberleri | Trabzon'da karşı şeride geçen kömür yüklü tır cip ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Araklı ilçesinde tır ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.