Son dakika haberleri | Trabzon'da jandarma kış lastiği denetimi yaptı
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Son dakika haberleri | Trabzon'da jandarma kış lastiği denetimi yaptı

23.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:46
Son dakika haberleri | Trabzon'da jandarma kış lastiği denetimi yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, il genelinde eş zamanlı kış lastiği denetimi yaptı.

Trabzon Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, il genelinde eş zamanlı kış lastiği denetimi yaptı.

Ticari amaçla yük ve eşya taşımacılığı yapan araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunu denetleyen ekipler, aynı zamanda lastiklerin diş derinliklerinin mevzuata uygunluğunu da kontrol etti.

Denetimlerde 1549 araç kontrol edildi. Eksikliği bulunan 37 sürücüye 15 bin 610 lira ceza uygulandı, 13 araç da trafikten men edildi.

Ekipler, sürücülere kış şartlarında araç kullanırken uyulması gereken kuralların yer aldığı broşür de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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