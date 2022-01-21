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Son dakika haberleri: Trabzon'da iş makinesi operatörü iş kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Trabzon'da iş makinesi operatörü iş kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde bir iş makinesi operatörü, yol çalışması sırasında taş kırma aracının kırdığı taşın tavanından girerek kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde bir iş makinesi operatörü, yol çalışması sırasında taş kırma aracının kırdığı taşın tavanından girerek kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kahramanlar mahallesinde yol çalışması sırasında Hüseyin Hamzaoğlu (28) isimli iş makinesi operatörü çalıştığı sırada taş kırma makinesinin kırdığı kaya bulunduğu iş makinesinin tavanından içeri girerek kafasına çarptı. Olayda ağır yaralanan Hamzaoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesinin yarın Araklı ilçesinin Yeşilyurt mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Trabzon, 3. Sayfa, Haber

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