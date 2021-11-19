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Son dakika haberleri | Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında arama kararı bulunan B.K. ve M.M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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