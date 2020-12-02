Son dakika haberleri! Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı
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Son dakika haberleri! Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı

02.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:30
Son dakika haberleri! Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı

Son dakika haberleri... Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı.

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Iğdır'da tutuksuz yargılanan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Vakfıkebir ilçe imamı R.K'nin, Akçaabat ilçesinde saklandığını belirledi.

Gözaltına alınan R.K'nin, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait yurtlarda müdürlük yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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