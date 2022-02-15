Son dakika haberleri: Trabzon'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Sezgin Akdeniz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre dumandan zehirlendiği değerlendirilen Akdeniz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.