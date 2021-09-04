Son dakika haberleri! Trabzon'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı
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Son dakika haberleri! Trabzon'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Son dakika haberleri! Trabzon'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sosyal konut projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sosyal konut projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çimenli ve Yeşilköy mahalleleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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