Son dakika haberleri: Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulandığını bildirdi.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk