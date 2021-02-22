Son dakika haberleri: Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

22.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:12
Son dakika haberleri: Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Gelen son dakika haberine göre Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulandığını bildirdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulandığını bildirdi.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Kadir Topbaş Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Toygun Ateş Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:13:56. #1.15#
title