Son dakika haberleri... Trabzon'da 298 kök Hint keneviri ele geçirildi Son dakika haberi: Trabzon'da düzenlenen operasyonda 298 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 298 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 298 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA