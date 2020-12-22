Son dakika haberleri! Trabzon Büyükşehir Belediyesinden koronavirüs sürecinde esnafa destek
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Son dakika haberleri! Trabzon Büyükşehir Belediyesinden koronavirüs sürecinde esnafa destek

22.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:06
Son dakika haberleri! Trabzon Büyükşehir Belediyesinden koronavirüs sürecinde esnafa destek

Son dakika haberler... Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve çalışanlarına ait su faturalarının yüzde 50'sinin belediye bütçesinden karşılayacağını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve çalışanlarına ait su faturalarının yüzde 50'sinin belediye bütçesinden karşılayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle işsiz kalan kişilerin sosyal yardım koşullarını taşıması halinde pandemi sürecinde içme suyu faturalarının yüzde 50'sinin belediye bütçesinden karşılanma kararı alındığını belirtildi.

Açıklamada, iş yeri sahibi ve çalışanlarının, kimlik fotokopisi, fotoğraf, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden iş yerinin kapandığına dair belge, çalışanların SGK Hizmet Belgesi, kendi aboneliklerine ait su faturası ile birlikte başvurabileceği aktarıldı.

Uygulamanın, yapılan müracaatların kabul edilmesinin ardından düzenlenecek faturalar için geçerli olacağı ve başvuruların ikamet edilen adreslerdeki Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne veya TİSKİ şubelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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