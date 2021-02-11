Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa yüzde 50 kira indirimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa yüzde 50 kira indirimi

11.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:11
Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa yüzde 50 kira indirimi

Son dakika haber... Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarına yüzde 50 kira indirimi uygulanmasına karar verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarına yüzde 50 kira indirimi uygulanmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarının dördüncü oturumu, meclis başkan vekili Atilla Ataman başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını dolayısıyla kiracılarına uygulayacağı kira indirimi görüşüldü.

Toplantıda, açık oldukları halde faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılara yüzde 50 kira indirimi uygulanması karara bağlandı.

2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan kira indirimi kararına göre, kiralarını peşin ödeyen kiracıların ise ödedikleri miktar sonraki aylardan mahsup edilecek.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa yüzde 50 kira indirimi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:16:51. #1.16#
title