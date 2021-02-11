Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa yüzde 50 kira indirimi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarına yüzde 50 kira indirimi uygulanmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarının dördüncü oturumu, meclis başkan vekili Atilla Ataman başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını dolayısıyla kiracılarına uygulayacağı kira indirimi görüşüldü.

Toplantıda, açık oldukları halde faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılara yüzde 50 kira indirimi uygulanması karara bağlandı.

2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan kira indirimi kararına göre, kiralarını peşin ödeyen kiracıların ise ödedikleri miktar sonraki aylardan mahsup edilecek.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik