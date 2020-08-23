Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun'a destek ekibi gönderdi
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Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun'a destek ekibi gönderdi

Son dakika gündem haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından gerekli destek ekibi, iş makinesi ile ekipmanların bölgeye sevk edildiğini bildirildi.

Son dakika haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun'a destek ekibi gönderdi
23.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:45

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından gerekli destek ekibi, iş makinesi ile ekipmanların bölgeye sevk edildiğini bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Giresun'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bölgede yapılacak arama kurtarma ve temizlik çalışmaları için Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle ekipman desteğinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, selin ardından Giresun halkına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Giresun afet bölgesine 1 ekskavatör, 3 greyder, 1 kepçe, 2 kanal kepçesi ve 1 pikap sevk ettik. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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