Son dakika haberleri: Tottenham, Arjantinli futbolcu Romero'yu transfer etti
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Son dakika haberleri: Tottenham, Arjantinli futbolcu Romero'yu transfer etti

Son dakika haberleri: Tottenham, Arjantinli futbolcu Romero'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.

Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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