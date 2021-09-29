Son dakika haberleri | Tosya'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tosya'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Tosya'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lütfullah Sarıkaya yönetimindeki 34 VD 3584 plakalı otomobil, Sapaca köyü mevkisinde, yol kenarında park halindeki 76 AAF 803 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Ali ve Aliye Sarıkaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Mehmet Nuri Mustafa Destici Bülent Uygun
Magazin Esra Erol Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Umut Meraş Salih Uçan Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Tosya'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 16:13:16. #1.12#