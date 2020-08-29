Torununun kavgasına karışan dedenin yaşamını yitirdiği olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Torununun kavgasına karışan dedenin yaşamını yitirdiği olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya'da torunun kavgasını ayırmak isteyen dedenin öldüğü olayda, hastaneye kaldırılan Dağcan Elgün de hayatını kaybetti. Polis, her yerde şüpheli Ş.D.'yi arıyor.

Torununun kavgasına karışan dedenin yaşamını yitirdiği olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi
29.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:19

Sakarya'da 2 gün önce torununun kavgasını ayırmak isterken dede Sebahattin Dağdelen'in silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Dağcan Elgün yaşamını yitirdi.

Olay, 27 Ağustos Perşembe günü Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. ile Dağcan Elgün arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucunda silahlı kavga çıkmıştı.

DEDE, KAVGAYI AYIRMAK İSTEMİŞTİ

O esnada kavgayı ayırmak isteyen 67 yaşındaki Sebahattin Dağdelen silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada hayatını kaybeden Dağdelen'in torunu tarafından vurulduğu iddia edilen Dağcan Elgün ise ağır yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

POLİSLER ŞÜPHELİYİ ARIYOR

2 gündür Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Dağcan Elgün hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasında kayıplara karışan şüpheli Ş.D.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışmalar devam ediyor. -

Kaynak: İHA

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