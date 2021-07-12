Son dakika haberleri: Torunlarını ve kızını öldürdüğü iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Torunlarını ve kızını öldürdüğü iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Torunlarını ve kızını öldürdüğü iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da torunları ve kızını öldürüp intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da torunları ve kızını öldürüp intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanife Mutlu Caddesi'ndeki bir apartmanda kızı ve torunları silahla vurularak öldürülen, kendisi de ağır yaralanan anneanne Öznur Aydın, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mamak ilçesinde 7 Temmuz'da anneanne Öznur Aydın'ın, kızı Meryem Atsak (23) ile çocukları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı silahla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Ağır yaralanan Öznur Aydın, olayın ardından polise verdiği ifadesinde, damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın, babasına ait ruhsatsız tabancayla ateş edip çocukları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri sürmüştü. Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü
Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü
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