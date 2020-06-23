Son dakika haberleri... Torunları için oyuncak yaptı
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Son dakika haberleri... Torunları için oyuncak yaptı

Son dakika haberlerine göre Keban ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Demir, torunları için cambaz oyuncağı yaptı.

Son dakika haberleri... Torunları için oyuncak yaptı
23.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:49

Keban ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Demir, torunları için cambaz oyuncağı yaptı.

Keban Belediyesi'nden emekli olan Ahmet Demir evine ziyarete gelen torunlarını için tahta, çıta, ip ve bıçak kullanarak ipli cambaz oyuncağı yaptı.

Demir, Elazığ merkezde oturan torunlarının kendisini ziyarete geldiğini, torunlarının sıkılmasını engellemek için onlar için oyuncak yaptığını söyledi.

Oyuncağı torunlarının çok beğendiğini kaydeden Demir, "Oyuncağı torunlarım görünce bayıldılar. Değişik güzel hareketler yapıyor. Çok güzel eğlendiler. Yaptığım oyuncakla zaman geçiriyorlar. Ben de çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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