Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı
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Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı

19.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:02

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine başladı.

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan Yılmaz, belediyeye gelişinde personelince alkışlarla karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, görevine başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Toroslar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Çok şükür görevimin başındayım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen tedbirlere uyalım. Canla başla çalışan sağlık görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 6 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı
Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı
Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı
Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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