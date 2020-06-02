Son dakika haberleri... Toroslar'a göç eden Yörüklerin karla kaplı yolu açılıyor
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Son dakika haberleri... Toroslar'a göç eden Yörüklerin karla kaplı yolu açılıyor

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de Toros Dağları'na uzanan ve Yörüklerin yerleşim yeri olan 2200-2500 rakımlı mera yollarında kar küreme ve reglaj çalışması yapıldı.

Son dakika haberleri... Toroslar'a göç eden Yörüklerin karla kaplı yolu açılıyor
02.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:09

MERSİN'de Toros Dağları'na uzanan ve Yörüklerin yerleşim yeri olan 2200-2500 rakımlı mera yollarında kar küreme ve reglaj çalışması yapıldı. Göç yolculuğuna çıkan Yörükler, çalışmaların ardından yaz boyunca konaklayacakları meralara yerleşti.

Atlılar Mahallesi'nden Toros Dağları'na uzanan ve Yörüklerin yerleşim yeri olan 2200-2500 rakımlı mera yollarında kar küreme ve reglaj çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Yörüklerin göç güzergahını oluşturan ana yolda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek, oluşan bozulmaları da giderdi. 

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yılan Ovası olarak bilinen bölgeden başlayarak, Kanısaf, Beyyurdu, Kuzutaşı, Yedigöz, Küldüşmez, Kalburcu, Öşün Küçük ve Öşün Kızıldağ mevkilerinin paralelindeki yollarda, Yörüklerin meralarına rahat bir şekilde gidebilmesi için çalışma yaptı. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan konargöçerler, çalışmaların ardından hayvanları ile birlikte meralarına ulaştı.Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve personeline yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, "Bu yol, meraya giden yol. Yörüklerimizin meraya ulaşabildiği ana yol. Açılması gerekiyordu. Sağ olsunlar, yolu açıyorlar. İnsanlar inanamıyor ama burada hala kar var. Burası Toroslar'ın en yüksek noktası. Benim meramda 50 Yörük var" dedi.Göçerlerden Yaşar Çolak, "Hayvanlarımız için yaz sezonunda Atlılar merasına geliyoruz, kış sezonunda tekrar aşağıya iniyoruz. Bu mevsimde kardan dolayı yollarımız sıkıntılı oluyor. Yollar karla kapalıydı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Atlılar merasında hayvancılıkla uğraşan Selahattin Çolak ise, "Yollarımız karla kaplıydı. Kapalı yerler vardı. Büyükşehir Belediyesi, sağ olsun kepçelerini gönderdi, yolu açtılar. Şimdiye kadar bizden yardımlarını esirgemediler, bundan sonra da esirgemeyeceklerini umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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