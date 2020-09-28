Son dakika haberleri... Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı

28.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:36
Son dakika haberleri... Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de yaralama olayına karışan şüphelinin üst aramasında tornavidanın sapına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de yaralama olayına karışan şüphelinin üst aramasında tornavidanın sapına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bahçe ilçesinde yaralama olayına karıştığı iddiasıyla E.B isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında bulunan tornavidayı inceleyen ekipler, sap kısmının içine gizlenmiş halde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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