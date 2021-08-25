Son dakika haberleri: Torbacılara şafak operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika haberleri: Torbacılara şafak operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberleri: Torbacılara şafak operasyonu: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ilde gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 'torbacı' diye tabir edilen 7 sokak satıcısını gözaltına aldı.

Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ilde gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 'torbacı' diye tabir edilen 7 sokak satıcısını gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik narkotik, özel harekat, ilçe emniyet müdürlükleri ile narkotik köpeklerinin de desteğiyle şafak operasyonu gerçekleştirildi. Mersin, Tarsus ve Antalya'nın Alanya ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 260 adet extacy, 106 gram sentetik kannobinoid, 50 gram esrar, 80 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 4 MKE yapımı fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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