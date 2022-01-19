Son dakika haberleri | Torbacılara şafak operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri | Torbacılara şafak operasyonu

Son dakika haberleri | Torbacılara şafak operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirlikleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişiyi belirleyen ekipler, özel harekat polislerin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.B., C.A., E.D., C.Ö., Ö.F.A. ve O.A. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ecstacy, metamfetamin, esrar, 5 tüfek, 26 fişek, 1 tabanca ile tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberleri | Torbacılara şafak operasyonu

Son dakika haberleri | Torbacılara şafak operasyonu

Son dakika haberleri | Torbacılara şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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