Son dakika haberleri | Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
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Son dakika haberleri | Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi

Son dakika haberleri | Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ikinci yarışında zafere ulaştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ikinci yarışında zafere ulaştı.

İspanya'daki Navarra Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta lider olan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 311'e çıkardı ve şampiyona liderliğine yükseldi. Toprak, kendisiyle aynı puanda olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea'yı kazandığı yarış sayısı ile geçerek zirvede yer aldı.Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 8'inci durak noktası 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa'da koşulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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