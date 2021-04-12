TMO Patates alımını sürdürüyor, çiftçiler durumdan memnun

TMO Patates alımını sürdürüyor, çiftçiler durumdan memnun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçilerin depolarında kalan patatesler satın alınmaya başlandı.

TMO Patates alımını sürdürüyor, çiftçiler durumdan memnun

NİĞDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçilerin depolarında kalan patatesler satın alınmaya başlandı.

Depolardaki yaklaşık 250 bin ton patates tazelik durumlarına göre seçilip Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. TMO'nun, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates ile 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın alacağı bildirildi.

Bu kapsamda, kentteki depolarda bulunan 250 bin ton patates, tazelik durumuna göre seçilip tırlara yüklenerek Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Üreticiler, depolarda bekleyen patateslerin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini sevinçle karşıladı.

Merkeze bağlı Konaklı Beldesinde Patates üretimi yapan Abdül Karaman; "Karar çiftçiler için bir ışık oldu. İnsanların yüzü gülmeye başladı piyasadaki maliyetler belli ve bu maliyetlerle bir daha ekim çok zor olacaktı şimdi daha da iyi oldu. Patatesleri hayvanlar yiyecekti şuan çiftçinin yüzü gülmeye başladı karardan memnunuz. Devletimiz çiftçinin arkasında durdu" dedi.

Rahim Aygün ise; "Devletimiz bu kararı aldı çiftçiye doping oldu fakat devlet bu kararı 20 gün önce alsa yüzde yüz daha etkili olacaktı çünkü insanlar telaşa düştü malının birçok kısmını hayvan yemliği olarak tükettiler. Şuanda elinde kalanları da devletimiz kanalıyla Toprak Mahsulleri Ofisine veriyorlar. Bu alım olmasaydı depoda çürüyecekti hayvan yemliği olarak dahi tükenmeyecekti tamamen depoda çürümeye terk edilecekti. Devlet bu işe el attı çiftçi bir nebze de olsa kurtuldu büyük bir yükten" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ