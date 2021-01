Son dakika haberleri | Toplu taşımaya kameralı takip

Antalya kent merkezinde çalışan 690 toplu taşıma otobüsü, an be an kameralarla takip ediliyor.

Çağrı merkezine gelen şikayetler görüntüler izlenerek değerlendirilirken, kameralarla otobüs içi ve duraktaki doluluk oranları da takip ediliyor.

Geçen sene kameralar aracılığıyla kurallara uymayan 4 bin 110 sürücüye işlem yapıldı.

2 milyon 511 bin 700 kişinin yaşadığı Antalya'da, vatandaşların ulaşımını sağlamak için 690 toplu taşıma otobüsü 05.45'te seferlerine başlıyor. Otobüsler ise artık an be an kameralarla izleniyor. Kameralar sayesinde araç içerisindeki ve duraklardaki yoğunluklara anlık olarak müdahale ediliyor. İzleme Merkezi'ndeki görevliler kameraları takip edip, kurallara uymayan sürücüleri belirliyor.

Görevliler dışında vatandaşlar tarafından da çağrı merkezine gelen şikayetlerde kameralar incelenerek takip ediliyor. Görüntülerle kural ihlali yapan sürücüler belirleniyor ve Cezai İşlem Birimi'ne sevk ediliyor. Burada kurulan komisyon ise görüntüleri inceleyerek sürücüye gerekli cezai işlemi uyguluyor. Geçen sene çağrı merkezine 1 milyon 678 bin 686 arama gelirken, incelenen görüntülerle 4 bin 110 sürücüye cezai işlem uygulandı.

EN ÇOK DURAKTA DURMAMA ŞİKAYETİ

Sosyal mesafe kuralının da araç içi kameralarından takip edildiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, "Vatandaşlarımız tarafından çağrı merkezimize gelen ihbarlar izleme birimimizde izleniyor. Sürücülerimiz herhangi ihlal yapmış ise görüntülerden tespit ediliyor. Cezai İşlem Birimi'ne sevk ediliyor. Burada kurulan komisyonda görüntüler incelenip yapılan ihlaller tespit ediliyor ve gerekli cezalar kesiliyor. Durakta durmama ve gecikme en çok gelen şikayetler arasında" dedi.

ŞİKAYETE GEREK KALMAKSIZIN İŞLEMSadece sürücülerin değil araç içerisinde yaşanan suç olaylarının da takip edildiğini belirten Müdür Uysal, "İzleme birimimiz sabah 05.45'te çalışmaya başlıyor. Sabah ve akşam pik saatlerde otobüslerin içi kameralardan takip edilerek sahada ekiplerimizce anlık olarak müdahale ediliyor. Çağrı merkezine gelen şikayetlerin haricinde İzleme Birimimizdeki arkadaşlarımız tarafından da kameralar izleniyor. Herhangi bir suç unsuru var ise şikayete gerek kalmaksızın görüntüler incelemeye alınıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı