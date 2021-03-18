TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)
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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)

18.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:11

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Durakta bekleyen vatandaşların otobüse binerken sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Avcılar, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Maltepe, Beykoz, Eyüp, Beşiktaş  ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE  VE MASKE UYARISI YAPTIDenetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprü üzeriydi. Kontrollü normalleşme kapsamında sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetim notasına yakın bir otobüs durağında vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralın ihlal ettiği görüldü.

Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.    

Ek görüntüler:  ///////////////////-FATİH-Durdurulan toplu taşıma araçları -Ekiplerin yolcu ve sürücüleri denetlemesi -Genel ve detaylar  Görüntü dökümü: ---------------------KADIKÖY-Polis ekiplerinden görüntü-Otobüs ve minibüslerin durdurulması-Belge kontrol edilmesi-Maske ve sosyal mesafe denetimi-Ekiplerin uyarıları-Duraktaki yoğunluk-Vatandaşların otobüse binerken sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi-Genel  ve detay görüntüler

 


- İstanbul
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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