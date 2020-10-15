Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

- Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti Gaziantep'te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

- Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Ekim günü Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,72 yaşındaki Ali Süzer, mali müşavir oğlunu ziyaret için gittiği sırada karşıdan karşıya geçtiği yolda toplu taşıma aracının çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı adam iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Süzer'in cansız bendeni hastaneden alınarak otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL