Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI - Haberler
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Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BARTIN'da, MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

ANKARA (DHA) - BARTIN'da, MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI

Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI

Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI

Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 14 YARALI - Haberler
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