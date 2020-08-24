Son dakika haberleri | "Toplam 9 kaybımız var; vefat sayımız 7"
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Son dakika haberleri | "Toplam 9 kaybımız var; vefat sayımız 7"

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da etkili olan sel sonrası arama yapılan toplam kayıp sayısını 9, vefat sayısını ise 7 olarak açıkladı.

Son dakika haberleri |
24.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da etkili olan sel sonrası arama yapılan toplam kayıp sayısını 9, vefat sayısını ise 7 olarak açıkladı.

Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından Dereli Kaymakamlığı'nda ilgili birim amirleri ile bir değerlendirme toplantısı yapan Bakan Soylu, ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, her afetin kendine ait bir karekteri ve niteliği olduğunu belirterek "Ona yönelik vatandaşlarımızın taleplerini almaktayız. Mesela ilk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Başka afetlerde böyle bir talep olmadı. Maske sürekli olarak dağıtılıyor. Onun için her afetin bir karakteri var ona yönelik olarak yaralarımızı nasıl saracağımıza yönelik vatandaşımızı dinliyoruz, yol haritasını belirliyoruz" dedi.

"Dün gece bakanlarımız ve valilerimizle hep beraber bir araya geldik" diyen Soylu "Herkes elinden geleni çabuk toparlanmak için ortaya koymaya çalışıyor. Birçok blediyelemiz hem iş makineleri ile hem de yemek destekleri ile buradalar, gayret gösteriyorlar. Bizim iki türlü tespitimiz var. Bir hasar tespiti, iki zarar ziyan tespiti. Zarar ziyan esnafa yönelik. Esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış hem evlerimizde hem binalarımızda ne kadar hasar var bütün bunlarla ilgili tespit yapıyoruz" dile konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, kayıp sayısının 9'a düştüğünü de belirterek şunları söyledi:

"Arama kurtarma yaptığımız bulmaya çalıştığımız sayımız bu. Bunların iki tanesi jandarma, bir tanesi Karayolları operatörü, 3'ü Güce'de, 2'si Dereli'de toplam 9 kaybımız var. İnşallah ümidimiz onları bulmaktır. Tüm arama kurtarma ekibimiz çalışmalara devam ediyor çevre illerden de bölgelerden de gelenler var. Hayatı kaybedenlerin sayısı son 7."

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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