Son dakika haberleri... Tonga'da yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarısı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.