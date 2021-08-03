Son dakika haberi... TOMA'lar orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor

Edinilen son dakika haberine göre TOMA'lar orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor.

TOMA'lar orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor

ANKARA - Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, TOMA'ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntüler paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapılarak, TOMA'ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntülere yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik