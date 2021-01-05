Son dakika haberleri... Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı OHAL bekleniyor
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Son dakika haberleri... Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı OHAL bekleniyor

05.01.2021 07:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 07:54
Son dakika haberleri... Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı OHAL bekleniyor

Son dakika haberler... Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruduğu başkent Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette perşembeden itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanabileceğini bildirdi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruduğu başkent Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette perşembeden itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanabileceğini bildirdi.

Başbakan Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yönetim kurulu toplantısında Kovid-19 vakalarının düşürülemediği bölgelerde olası OHAL uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suga, Tokyo metropolü, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyaletlerinde Kovid-19'a karşı hükümete bağlı danışman heyetin tavsiyesi sonrası perşembeden itibaren OHAL uygulamasına geçilebileceğini belirtti.

Kyodo ajansına göre perşembe duyurulacak karar sonrası, OHAL Tokyo dahil 4 bölgede aynı ya da ertesi gün yürürlüğe girecek.

Şimdiden çağrı yapıldı

Geçen yıl Nisan-Mayıs döneminde yaklaşık 45 gün süren kademeli OHAL'de uygulanan okul ve bazı işletmelerin kapalı tutulmasına ilişkin henüz karar verilmedi.

Ülke geneli iç turizmi teşvik için temmuzdan beri yürütülen ancak vaka artışları sonrası yıl sonu askıya alınan "Seyahate Çık" kampanyasının OHAL sürecinde yeniden başlatılması planlanmıyor.

Olası OHAL ilanı öncesinde, eyalet halklarına ihtiyaç haricinde dışarı çıkılmaması ve restoran işletmelerinin akşam en geç saat 20.00'ye dek hizmetlerin durdurulması çağrısı yapıldı.

İlk OHAL kademeliydi

Hafta sonu Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşen Tokyo, Kanagawa, Saitama ve Çiba Eyalet Valileri, bölgelerinde OHAL uygulamasına geçilmesini talep etmişti.

Başbakan Suga Yoşihide dün düzenlediği yeni yılın ilk basın toplantısında, vakaların düşüş sergilemediği Tokyo dahil 4 bölgede sosyo-ekonomik faaliyetlerin aksatılmayacağı sınırlı bir OHAL uygulanabileceğini belirtmişti.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 249 bin 246'ya, ölü sayısı 3 bin 693'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 63 bin 474'e, Osaka'da 31 bin 58'e, Kanagawa'da 22 bin 891'e, Aiçi'de 17 bin 260'a, Saitama'da 15 bin 177'ye, Hokkaido'da 13 bin 778'e, Çiba'da 11 bin 862'ye, Hyogo'da 10 bin 451'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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