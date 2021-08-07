Son dakika haberleri | Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi: "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"

Son dakika habere göre Japonya'da hareket halindeki bir trende yolculara bıçakla saldırarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum" dediği ortaya çıktı.

Japonya'da hareket halindeki bir trende yolculara bıçakla saldırarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum" dediği ortaya çıktı.

Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Odakyu metrosunda yolculara bıçakla saldırarak 10 kişiyi yaralayan 36 yaşındaki Tsushima Yusuke'nin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Hareket halindeki trende yolculara saldıran ve saldırının ardından girdiği markette yakalanan Tsushima'nın ilk ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum" dediği öğrenildi. "Vagonda kaçacak yer olmadığı için daha fazla insanı öldürebilmeyi hedeflediğini" ifade eden Tsushima'nın kurbanlar arasında ayrım gözetmediği ve "herhangi biri olabilirdi" dediği kaydedildi.

Tokyo'da saldırı şoku

Yerel saatle dün akşam 20.38'de Tokyo'nun işlek metro hatlarından biri olan Odakyu'da bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, makinistin treni durdurmasının ardından yolcular tahliye edilmişti. Bazı tren seferleri geçici süre ile askıya alınırken, saldırıda 10 yolcunun yaralandığı açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı