Son dakika haberleri | Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi: "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi: "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"

Son dakika haberleri | Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi: '6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Japonya'da hareket halindeki bir trende yolculara bıçakla saldırarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum" dediği ortaya çıktı.

Japonya'da hareket halindeki bir trende yolculara bıçakla saldırarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum" dediği ortaya çıktı.

Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Odakyu metrosunda yolculara bıçakla saldırarak 10 kişiyi yaralayan 36 yaşındaki Tsushima Yusuke'nin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Hareket halindeki trende yolculara saldıran ve saldırının ardından girdiği markette yakalanan Tsushima'nın ilk ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum" dediği öğrenildi. "Vagonda kaçacak yer olmadığı için daha fazla insanı öldürebilmeyi hedeflediğini" ifade eden Tsushima'nın kurbanlar arasında ayrım gözetmediği ve "herhangi biri olabilirdi" dediği kaydedildi.

Tokyo'da saldırı şoku

Yerel saatle dün akşam 20.38'de Tokyo'nun işlek metro hatlarından biri olan Odakyu'da bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, makinistin treni durdurmasının ardından yolcular tahliye edilmişti. Bazı tren seferleri geçici süre ile askıya alınırken, saldırıda 10 yolcunun yaralandığı açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Haluk Levent Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi: "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 09:56:02. #1.16#

title