Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı
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Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı

Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle dükkanları zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle dükkanları zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalarına başladı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, selin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bölgede dükkanları zarar gören esnafı da ziyaret ederek istekleri dinliyor ve yapılacak projelere ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.

Öte yandan, TOKİ ekiplerince başlatılan çalışmalar da aralıksız devam ediyor, dükkanları hasar gören esnafın yaralarını sarmak için harekete geçen ekipler, hasar tespit ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başladı.

Dükkanlar için andezit taş kaplama çalışmalarını da başlatan TOKİ tarafından, Cumhuriyet Caddesi'nde örnek bir dükkan oluşturuldu. Ayrıca, dış cephelerde kullanılacak malzemelerin üretimi için atölyelerin kurulumuna da başlandı.

Bölgenin yeniden ihyası için gece gündüz çalışan ekipler, sel felaketinden bu yana sahaya 3 tırdan oluşan 40 ton alüminyum ve 641 boy 7,7 ton kör kasa getirdi.

Sahada 17'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını daha da artıracak.

Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı
Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı
Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı
Son dakika haberleri! TOKİ, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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