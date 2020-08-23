Son dakika haberleri: Tokat'taki trafik kazasında yaralanan işçi de yaşamını yitirdi Son dakika gündem haberi: Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yaralanan tekstil işçisi de hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yaralanan tekstil işçisi de hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan tekstil işçisi Seda Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün Köksal Kaya idaresindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, Karlıyayla köyü mevkisinde Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tırla çarpışmış, sürücü Kaya ile otomobildeki işçilerden Özlem Gürbüz ve Fatma Demir kaza yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan tır şoförü ile otomobildeki 4 kişi Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Köksal Kaya'nın tekstil atölyesi sahibi olduğu, otomobilde çalışanlarının bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA