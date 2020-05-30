Son dakika haberleri... Tokat'ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Tokat'ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Tokat'ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
30.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:35

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmur köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde tek başına yaşayan bir kişinin olduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri alevler ve yoğun duman nedeniyle binaya giremedi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin en kazında yapılan aramada ise Kasım Erdem'in (80) cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cenazesi ceset torbasına konularak otopsi yapılmak üzere Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, acı olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Ekipler yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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