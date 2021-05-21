Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Zile ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi.

Tokat'ın Zile ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi.

Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Fevzi Perçin (47) ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bu arada Zile-Pazar kara yolu Yeniköy yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Hande Ataizi Ceyda Düvenci
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 19:54:24. #1.14#

title