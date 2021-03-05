Son dakika haberleri! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Son dakika haberleri! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

05.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:54
Son dakika haberleri! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberler: TOKAT'ta, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi tutuklandı.

TOKAT'ta, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 361 gram esrar ve 136 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili C.B., İ.M.Ç. ve İ.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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