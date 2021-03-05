Son dakika haberleri! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

05.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:34
Son dakika haberleri! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haber: Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreste yapılan aramada 7 yüzük, 28 sikke ve 21 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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